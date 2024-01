Mercato - FC Nantes : L'OM provoque un transfert à 2M€

Axel Cornic

Après l’arrivée de Jean Onana, l’Olympique de Marseille a décidé de recruter un latéral gauche avec Ulisses Garcia, qui va pallier le départ de Renan Lodi vers l’Arabie Saoudite. L’international suisse a été présenté par son nouveau club et pour le remplacer, les Young Boys de Berne ont décidé de se servir en Ligue 1.

Ce mercato hivernal a lié l’OM et le FC Nantes, qui auraient pu boucler un deal avec Jaouen Hadjam, international algérien de 20 ans. Finalement, Pablo Longoria a décidé d’aller recruter à l’étranger, puisque c’est Ulisses Garcia qui a débarqué au club tout récemment.

Garcia à l’OM

Il va remplacer un Renan Lodi arrivé il y a seulement quelques mois et finalement parti en Arabie Saoudite, plus précisément à Al Hilal le club de Neymar. Un départ quelque peu surprenant mais qui permet à l’OM de faire une plus-value avec un joueur acheté 13M€ à l’Atlético de Madrid et donc revendu autour des 20M€.

Hadjam aux Young Boys de Berne ?