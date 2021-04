Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le danger se précise pour Kita dans ce dossier brûlant !

Publié le 6 avril 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que Waldemar Kita souhaite voir Randal Kolo Muani prolonger avec le FC Nantes, l'international Espoirs français voit de nombreux clubs européens frapper à sa porte.

Même si le FC Nantes traverse une saison compliquée, quelques joueurs parviennent à s'illustrer au sein de l’effectif d’Antoine Kombouaré. Randal Kolo Muani en fait partie. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international Espoirs tricolore est l’atout offensif principal des Canaris. Cependant, l’attaquant de 22 ans pourrait ne pas s’éterniser chez le 19e de Ligue 1, à la lutte avec Nîmes et Lorient pour le maintien. Si Waldemar Kita souhaite garder le joueur, le président du FC Nantes va devoir faire face à une grosse concurrence.

L’Allemagne et la Belgique s’intéressent à Kolo Muani