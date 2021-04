Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste défensive enfin validée ?

Publié le 5 avril 2021 à 23h30 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait se tourner vers la Serie A pour se renforcer, lors du prochain mercato estival.

Il va y avoir du changement au FC Barcelone. Avec le retour de Joan Laporta à la présidence, le club semble vouloir commencer un nouveau projet ambitieux. Plusieurs joueurs pourraient ainsi être poussés vers la sortie, comme Samuel Umtiti. Le Champion du monde enchaine les blessures depuis 2018 et au Barça on semble sérieusement en avoir assez. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours pour le remplacer, avec la presse italienne qui évoque un certain intérêt pour Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC.

Le Barça est bien dans le coup pour Romagnoli