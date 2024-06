Mercato : Et si Mbappé réglait lui même sa succession au PSG ?

Arnaud De Kanel

En décidant de s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé oblige le PSG à se démener pour lui trouver un remplaçant. Mais contre toute-attente, le club de la capitale pourrait bénéficier du coup de main de son ancien joueur puisque son arrivée à Madrid pourrait déclencher le départ de Rodrygo, un joueur ciblé par Paris.

C'est enfin signé pour Kylian Mbappé. Il n'y aura pas de feuilleton cet été au sujet de l'avenir de l'attaquant tricolore qui s'est officiellement engagé avec le Real Madrid. Pendant que l'attaquant se dit « soulagé », le PSG se creuse la tête pour pas que son départ ne se fasse trop ressentir. De nombreux joueurs sont ciblés comme Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Julian Alvarez ou encore Rodrygo. D'ailleurs, le Brésilien pourrait être tenté d'aller voir ailleurs suite à l'arrivée de Mbappé.

Les déclarations énigmatiques de Rodrygo

Avant la finale de la Ligue des champions, Rodrygo a alimenté les rumeurs de départ en jetant le flou sur son avenir. « Oui, eh bien... tout peut arriver. J'ai un contrat ici. Mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir », avait déclaré l'attaquant du Real Madrid pour DAZN . Une sortie prise très au sérieux en Espagne et qui avait obligé Rodrygo à revenir sur ses mots. « Aujourd'hui, une situation très ennuyeuse s'est produite. L'une de mes interviews a été complètement sortie de son contexte. Pour être très direct, je suis TRÈS heureux au Real Madrid, je vis un rêve tous les jours et il ne me vient PAS à l'esprit de quitter le club de ma vie ! »

Pas de départ prévu pour Rodrygo

Malgré tout, le Real Madrid n'envisagerait pas de se séparer de Rodrygo cet été. Or, on peut supposer que si son temps de jeu diminue considérablement à cause de Kylian Mbappé, il demandera son transfert et pourrait alors rejoindre l'un des nombreux clubs intéressés par son profil dont le PSG fait partie. Cependant, il faudra certainement attendre la fenêtre hivernale. Le PSG se tient prêt.