Mercato : Entre Barcelone et le PSG, Lionel Messi donne le ton

Publié le 5 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’à l’issue de la saison, Lionel Messi n’est clairement pas pressé de se pencher sur la question de son avenir. Au coeur des rumeurs les plus folles et d’un retour au FC Barcelone, Messi compterait se focaliser sur la Coupe du monde et l’aventure européenne du PSG avant toute chose.

De par ses 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG en ce début de saison, Lionel Messi semble être revenu à son meilleur niveau. Et cela n’a pas échappé au FC Barcelone qui préparerait son grand retour. La journaliste Veronica Brunati a même affirmé sur son compte Twitter que Messi quittera le PSG à l’expiration de son contrat et redeviendrait un joueur du FC Barcelone au 1er juillet prochain.

Le Barça n’a pas encore l’aval de Messi

Une rumeur que Fabrizio Romano a démonté sur son compte Instagram par le biais de la publication d’une vidéo mardi. « Nous avons entendu de nombreuses rumeurs sur le retour de Leo Messi à Barcelone à l'été 2023. Ce que je peux vous dire, c'est que, en parlant à des sources proches de Leo Messi, pour le moment, il n'y a toujours pas d’accord avec aucun club. Pas avec Barcelone, toujours pas d'offre officielle. Ce qui est vrai, c'est que Barcelone rêve du retour de Leo Messi, ils en discutent en interne. Mais il n'y a toujours pas d'offre officielle pour Leo Messi ».

Pas d’accord non plus avec le PSG

Pour ce qui est d’une prolongation de contrat au PSG de Lionel Messi, sur laquelle le conseiller football Luis Campos et les dirigeants parisiens travailleraient déjà en coulisse, même son de cloche que pour le Barça : pas d’accord contractuel selon les sources de Fabrizio Romano. « Il n'y a toujours pas d'accord avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain adore l'impact de Leo Messi, surtout lors de sa deuxième saison. Ils veulent prolonger son contrat. Mais pour le moment, également dans ce cas, toujours rien d'avancé ».

Messi veut jouer le Mondial et la Ligue des champions et décider après