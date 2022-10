Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l'avenir de Messi

Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, Lionel Messi fait parler de lui en raison de son avenir incertain. A neuf mois de la fin de son contrat, l’international argentin n’aurait toujours pas pris de décision concernant son futur. Aucun choix ne devrait être fait avant 2023.

Après une première saison difficile avec le PSG, Lionel Messi semble enfin intégré dans sa nouvelle vie et cela se voit sur le terrain. Encore buteur le week-end dernier contre l’OGC Nice, l’international argentin retrouve ses jambes, pour le plus grand bonheur du PSG. Cependant, son avenir commence à interpeller à neuf mois de la fin de son contrat.

Même s’il a une option pour prolonger jusqu’en 2024, Lionel Messi sera libre de s’engager où il le souhaite l’été prochain. Le PSG veut le conserver… et le FC Barcelone le rapatrier. Alors que la presse espagnole s’enflamme déjà pour le grand retour de Lionel Messi en Catalogne, l’Argentin serait encore loin de quitter le PSG.

To be clear: 9 months from the end of his contract at PSG, #Messi himself doesn't know where he will play next season. As I already said, no decision will be made before 2023. Either with #PSG or #Barça or another club. pic.twitter.com/xcflTdwx6r