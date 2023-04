Mercato : Encore une énorme galère pour l’OM...

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle galère en prévision pour l'OM. Prêté avec option d'achat à Botafago, Luis Henrique n'est pas certain d'être conservé par Botafogo en fin de saison. Encore lié au club marseillais jusqu'en 2025, l'attaquant pourrait contraindre Pablo Longoria à lui chercher une nouvelle porte de sortie. Et cela commence à être une habitude pour le président espagnol.

En septembre 2020, un jeune joueur brésilien débarquait à l'OM. Considéré comme un crack par l'entraîneur de l'époque, André Villas-Boas, Luis Henrique avait suscité énormément d'attente chez les supporters marseillais. Mais force est de constater que l'attaquant ne s'est jamais montré à la hauteur du prix dépensé par l'OM (8M€). Déclassé à Marseille, Luis Henrique a été prêté avec option d'achat à Botafogo, son club formateur. Mais là-aussi, rien ne se passe comme prévu.

Nouvelle galère pour l'OM avec Luis Henrique ?

« Pour l’instant, il reste remplaçant, mais on sent que les supporters étaient contents de ses dernières performances. Il faudrait qu’il marque, ça lui permettrait de gagner un peu en confiance. Botafogo va jouer la Copa Sudamericana (équivalent de la Ligue Europa sud-américaine) et le championnat, donc il va potentiellement avoir du temps de jeu. A voir s’il arrive à montrer de belles choses. Pendant un moment, il était même sorti de la rotation. C’était un retour très décevant » annonce Marcelin Chamoin, spécialiste du foot brésilien pour Lucarne Opposée.

Les précédents Strootman ou Radonjic

Une fois le constat établi, il est difficile d'imaginer un transfert définitif de Luis Henrique à Botafago. Pour que l'option d'achat présente dans son contrat devienne obligatoire, le joueur doit disputer la moitié des matches de son équipe, ce qui est loin d'être le cas. L'OM se montrerait sceptique et devra, sûrement, trouver une autre porte de sortie. Ce n'est pas la première fois que le club marseillais se retrouve dans pareille situation. Il y a quelques années, Kévin Strootman avait enchaîné les prêts, sans jamais parvenir à s'établir loin de Marseille. Autre cas similaire, celui de Nemanja Randonjic, qui tente de s'imposer, cette année, au Torino. Ce n'est pas gagné...