Mercato : En attendant l’OM, il passe aux aveux

Thomas Bourseau

Natif d’Orléans, Florian Thauvin est champion du monde avec l’équipe de France et a bien voyagé dans l’hexagone au cours de sa carrière. Formé à Grenoble et passé par Bastia et l’OM, Thauvin veut retrouver le football français et la Ligue 1 à en croire les propos tenus par le principal intéressé.

Hormis ses 18 mois passés aux Tigres de Monterrey avec André-Pierre Gignac au Mexique et son année à l’Udinese en Italie, Florian Thauvin avait jusqu’à son départ de l’OM en 2021 toujours connu la Ligue 1. Seule une parenthèse pas vraiment enchantée d’une saison à Newcastle.

«La Ligue 1 me manque, j’aime la France»

Alors forcément, son contrat à l’Udinese expirant à l’été 2025, Florian Thauvin voit d’un bon oeil un retour dans l’élite du football français. Le principal intéressé a vidé son sac à Carré en cette période de mercato hivernal. « La Ligue 1 me manque, j’aime la France, j’aime la Ligue 1. C’est un championnat dans lequel j’ai joué pendant énormément d’années ».

«Mais si ça doit passer par un autre championnat…»