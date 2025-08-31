Mercato de folie : Trois transferts annoncés à l’OM !

Très ambitieux sur le mercato estival, l’OM compte bien profiter des dernières heures du marché afin de continuer à se renforcer. Si ce dimanche, Marseille a officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, le club phocéen pourrait accueillir jusqu’à trois nouveaux joueurs d’ici ce lundi, 20h, et la clôture de la période de mercato.
Le marché des transferts touche à sa fin. Cependant, du côté de l’OM, on compte bien sur ces dernières heures pour continuer à consolider l’effectif mis à la disposition de Roberto De Zerbi. Ainsi, ce dimanche, le club phocéen a officialisé l’arrivée du talentueux Arthur Vermeeren, qui débarque à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
L’OM actif sur cette fin de mercato
Mais le Belge ne sera clairement pas la seule recrue de l’OM dans ces prochaines heures. En effet, si les dirigeants marseillais pourraient encore se séparer de Pol Lirola et d’Adrien Rabiot, plusieurs arrivées sont encore attendues.
Trois arrivées encore attendues
A en croire les dernières révélations de la Minute OM, Marseille va tenter de boucler les signatures de Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) avec qui un accord total existe déjà. Mais l’OM compte également renforcer sa défense avec la venue du Marocain Nayef Aguerd (West Ham). Enfin, si Adrien Rabiot venait à quitter le club, les dirigeants voudront une arrivée supplémentaire dans l’entrejeu.