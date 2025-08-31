Mercato de folie : Trois transferts annoncés à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très ambitieux sur le mercato estival, l’OM compte bien profiter des dernières heures du marché afin de continuer à se renforcer. Si ce dimanche, Marseille a officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, le club phocéen pourrait accueillir jusqu’à trois nouveaux joueurs d’ici ce lundi, 20h, et la clôture de la période de mercato.

Le marché des transferts touche à sa fin. Cependant, du côté de l’OM, on compte bien sur ces dernières heures pour continuer à consolider l’effectif mis à la disposition de Roberto De Zerbi. Ainsi, ce dimanche, le club phocéen a officialisé l’arrivée du talentueux Arthur Vermeeren, qui débarque à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’OM actif sur cette fin de mercato Mais le Belge ne sera clairement pas la seule recrue de l’OM dans ces prochaines heures. En effet, si les dirigeants marseillais pourraient encore se séparer de Pol Lirola et d’Adrien Rabiot, plusieurs arrivées sont encore attendues.