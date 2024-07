Mercato : Contacts confirmés entre l’OM et un joueur de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pourrait appeler l'un de ses anciens pour remplacer Pau Lopez, en partance pour Côme. Selon plusieurs médias, le club marseillais a coché le nom de Brice Samba, qui ne cacherait pas son envie de retourner au sein de son club formateur. Mais les obstacles sont encore bien nombreux dans ce dossier.

L'heure de la reprise à Marseille. Ce lundi, les joueurs ont pris le chemin de la Commanderie pour faire connaissance avec Roberto De Zerbi, nouveau venu sur le banc. Un groupe amené à changer d'ici la fin du mercato. Certains ne porteront pas le maillot de l'OM la saison prochaine. C'est le cas de Pau Lopez, tout proche de rejoindre Côme sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Ruben Blanco devrait rester gardien numéro deux dans la hiérarchie et devrait devenir la doublure d'une recrue.

Il ne manquerait plus que 10M€

Selon les informations de La Tribune OM, l'OM a entamé des discussions avec Brice Samba, formé à Marseille et véritable forteresse au RC Lens. L'international français ne dirait pas non à un retour au sein de la cité phocéenne, à condition que l'ensemble des parties parviennent à s'entendre, notamment en ce qui concerne l'indemnité de transfert. Les Sang et Or réclameraient près de 25M€, tandis que l'OM ne voudrait pas monter au-dessus de 15M€.

Brice Samba calme tout le monde

La situation est dans l'impasse, ce qui faire dire à Samba que son retour à l'OM n'est pas d'actualité. « Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connaît l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi » avait confié le gardien du RC Lens en conférence de presse il y a quelques jours.