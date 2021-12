Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Thomas Tuchel répond à Romelu Lukaku !

Publié le 31 décembre 2021 à 10h20 par La rédaction

Alors que Romelu Lukaku n’a pas manqué de faire part d’une certaine gêne envers le changement de système de Thomas Tuchel à Chelsea et de son envie de revenir à terme à l’Inter, l’entraîneur des Blues est monté au créneau en conférence de presse ce vendredi.