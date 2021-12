Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Lukaku veut déjà partir !

Publié le 30 décembre 2021 à 21h32 par La rédaction

Remplaçant depuis son retour de blessure en novembre, Romelu Lukaku ne cache pas son agacement face à cette situation au point d'afficher son souhait de retourner à l'Inter Milan.