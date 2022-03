Foot - Mercato

Mercato : Osimhen vers un transfert à 100M€ ?

Publié le 21 mars 2022 à 10h24 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 10h34

Très performant avec Naples, Victor Osimhen intéresserait Arsenal et Newcastle. Le club napolitain demanderait au moins 100M€ pour lâcher l’ancien buteur du LOSC.