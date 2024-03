Mercato : Cet attaquant annonce son départ du RC Lens

Jean de Teyssière

Transfuge des New England Revolution à l'été 2022, Adam Buksa n'a pas marqué de son empreinte le RC Lens. La saison dernière, miné par des blessures, l'international polonais n'a joué que 9 petites rencontres et n'a même pas pu disputer la Coupe du monde avec sa sélection. Prêté cet été en Turquie, dans le club de l'Antalyaspor, Buksa revit avec 13 buts marqués et s'il est encore sous contrat avec le RC Lens, il ne s'y voit pas du tout à l'avenir.

Le chassé-croisé des attaquants du RC Lens était intense lors du précédent mercato estival, avec les départs de Loïs Openda pour le RB Leipzig, celui d'Adam Buksa pour l'Antalyaspor et l'arrivée d'Elye Wahi. Concernant Buksa, celui qui n'avait pas réussi à s'imposer à Lens réalise une grande en saison en Turquie et a parlé de son avenir.

«Je suis intéressé par un club qui joue un football offensif et qui aura besoin d’un attaquant comme moi»

Dans des propos rapportés par lensois.com , Adam Buksa, attaquant du RC Lens prêté en Turquie évoque le scénario idéal de son été : « Ce serait le scénario parfait, mais je dis toujours que la priorité, c’est le club. Le Top 5, c’est l’Angleterre, l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne, mais en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Turquie, il existe aussi de grands clubs qui pratiquent un très bon football, avec de bons contrats. C’est pourquoi j’envisage différentes directions. Je suis intéressé par un club qui joue un football offensif et qui aura besoin d’un attaquant comme moi. »

«Il y a une petite chance que je finisse dans un autre club turc»