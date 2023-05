Mercato : C’est annoncé, une star va signer à l’OM

Pierrick Levallet

Arrivé à l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez pour déjà quitter le club phocéen à l'issue de la saison. Le Chilien arrive en fin de contrat et sa prolongation n'a toujours pas été bouclée. D'ailleurs, la folle rumeur d'un éventuel retour à Arsenal a vu le jour récemment. Cependant, l'attaquant de 34 ans devrait bien rester sur la Canebière cet été.

En quête d’un nouvel attaquant l’été dernier, l’OM est allé piocher sur le marché des agents libres. Pablo Longoria a fait venir Alexis Sanchez, qui venait de quitter l’Inter. Et le Chilien semble s’être bien acclimaté à la France. Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 34 ans a convaincu son monde à l’OM. Mais son contrat expire à l’issue de la saison et il n’a toujours pas prolonger. Et récemment, une folle rumeur a vu le jour au sujet de l’avenir de l’ancienne star du FC Barcelone et de Manchester United.

Arsenal veut faire revenir Alexis Sanchez

Dans l’émission chilienne Todo Es Cancha , le journaliste d’ AS Jose Tomas Fernandez Pumarino a dévoilé qu’Arsenal songeait à faire revenir Alexis Sanchez. « L’Olympique de Marseille a parfaitement défini l’offre de prolongation d’Alexis Sánchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir » a-t-il confié. En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, l’attaquant de 34 ans pourrait faire son retour à Londres, lui qui a déjà évolué chez les Gunners entre 2014 et 2018.

Accord annoncé pour sa prolongation à l'OM