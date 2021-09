Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Ce terrible constat sur le passage de Cristiano Ronaldo à la Juventus...

Publié le 5 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

Depuis son départ vers Manchester United, Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui en Italie.

Après une hégémonie longue de quasiment dix années, la Juventus commence à perdre pied. Le départ de Cristiano Ronaldo n’a fait que confirmer ce déclin. Arrivé en 2018 pour ramener la Ligue des Champions à Turin, le Portugais ne sera jamais allé plus loin des quarts de finale. Pire, il a assisté à la première défaite de la Juventus en Serie A depuis la saison 2010/2011, avec d’ailleurs une qualification européenne qui s’est jouée à la dernière journée de championnat. Un pari pas vraiment gagnant, quand on sait que la Juventus a tout de même déboursé plus de 100M€ pour s'offrir Cristiano Ronaldo, qui comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com aurait pu rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

« Cristiano Ronaldo a respecté sa part du marché avec une montagne de buts, mais... »