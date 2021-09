Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’aveu de Paul Pogba sur le transfert de Raphaël Varane !

Publié le 5 septembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Après s’être enflammé pour le transfert de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba en a fait de même avec Raphaël Varane au cours d’une interview pour Téléfoot en soulignant tout le bien que la venue de son compatriote va faire à Manchester United après son transfert du Real Madrid.

Le Real Madrid a perdu ses deux défenseurs centraux au cours du dernier mercato avec le départ libre de tout contrat de Sergio Ramos au PSG et le transfert de Raphaël Varane à Manchester United. L’ancien défenseur du Real Madrid va d’ailleurs y retrouver Cristiano Ronaldo qui a été transféré à la toute fin du mercato estival et a pu déjà évoluer aux côtés de Paul Pogba aux séances d’entraînements des Red Devils et à la rencontre face à Wolverhampton (1-0).

L’arrivée de Varane à United positive «surtout pour le club» d’après Pogba !