Mercato : Ce joueur veut snober Luis Enrique et le PSG

Alexis Brunet

Après un Euro réussi, Dani Olmo pourrait changer d’air cet été. L’Espagnol est notamment courtisé par le PSG et Luis Enrique. Le coach parisien aimerait bien faire venir son compatriote à Paris, mais ce dernier ne l’entend pas de cette oreille. Il souhaiterait rejoindre le FC Barcelone, qui devrait même faire partir une offre prochainement pour le milieu offensif.

Après une première saison très réussie, Luis Enrique va voir son effectif être fortement renforcé cet été. Les dirigeants parisiens savent qu’ils sont sur la bonne voie et ils veulent donc offrir encore plus de moyens à leur coach. Le principal besoin se trouve en attaque où il faudra remplacer Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG pense notamment à Khvicha Kvaratskhelia, mais pas seulement.

Un joueur du PSG enflamme le mercato ! https://t.co/l5K6eMwpeu pic.twitter.com/pDXDbZiNol — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Le PSG a plusieurs pistes pour remplacer Mbappé

Faire venir Khvicha Kvaratskhelia au PSG ne sera pas une chose aisée. Le club de la capitale veut le joueur, le joueur veut venir à Paris, mais c’est du côté de Naples que cela bloque. La formation italienne ne serait pas d’accord pour vendre le Géorgien cet été. En revanche, le ton est différent pour Victor Osimhen. Le Nigérian dispose d’un bon de sortie et il sera donc plus facile de le recruter. Mais le buteur napolitain coûte cher et Luis Campos pense également à d’autres pistes moins onéreuses. C’est notamment le cas de Nico Williams qui pourrait quitter l’Athletic Bilbao contre 58M€ ou bien encore de Dani Olmo qui est sur le départ du RB Leipzig.

Dani Olmo veut rejoindre le FC Barcelone

Mais si Khvicha Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG, ce n’est pas le cas de Dani Olmo. D’après le quotidien sportif catalan Sport, l’international espagnol voudrait rejoindre le FC Barcelone. Les dirigeants barcelonais seraient même en train de préparer une offre de 50M€ plus des bonus pour faire revenir le milieu offensif qui a été formé au Barça entre 2007 et 2014.