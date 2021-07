Foot - Mercato

Mercato : Bielsa à fond sur un joueur de L1 ?

Publié le 18 juillet 2021 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2021 à 18h07

Element clé de la bonne saison du FC Metz, Farid Boulaya ne manquerait pas de prétendants. Parmi lesquels le Leeds de Marcelo Bielsa.

Avec 6 buts et 8 passes décisives cette saison, Farid Boulaya a bouclé l'exercice le plus réussi de sa carrière. Sous contrat avec le FC Metz jusqu'en 2022, le milieu algérien ne souhaiterait cependant pas prolonger son bail en Lorraine. Selon les informations de Mohammed Toubache-Ter, le club de Leeds United serait intéressé le milieu offensif dont le prix est fixé à 4,5M€. Là-bas, il pourrait alors évoluer sous les ordres de Marcelo Bielsa. Mais il y aurait d'autres prétendants pour Boulaya, qui aurait une belle cote en Italie et en Espagne.