Mercato - Bayern Munich : Le successeur de Perisic déjà ciblé ?

Publié le 15 septembre 2020 à 14h11 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 14h13

Alors que Perisic n'a pas été reconduit, le Bayern chercherait encore un ailier. La piste Callum Hudson-Odoi, intérêt de longue date des Bavarois, revient au goût du jour.