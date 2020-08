Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ancien coéquipier de Messi, il tranche pour son avenir !

Publié le 22 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Après son élimination historique en Ligue des Champions, le FC Barcelone devrait radicalement changé de visage. Lionel Messi aurait d’ailleurs des envies de départ.

Après l’humiliation infligée par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a pour objectif de considérablement se renouveler. La direction a dressé une liste d’intransférables parmi lesquels se trouvent Frenkie De Jong, Marc-André Ter Stegen et Lionel Messi. Cependant c’est bien ce dernier qui est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Son départ serait un incroyable coup dur pour le Barça qui a, actuellement, besoin de tout sauf de ça.

Manchester City à l’affût