Mercato - Barcelone : Xavi relance un gros dossier de Koeman !

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Federico Bernardeschi susciterait l'intérêt du FC Barcelone. A tel point que Mateu Alemany se serait entretenu ce lundi avec l'agent du joueur, Federico Pastorello, à Turin. Alors que les positions seraient éloignées entre la Juve et le joueur pour une prolongation, le Barça aurait prévu de rediscuter avec le clan Bernardeschi dans les prochaines semaines pour boucler un coup à 0€.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone est dans une situation critique sur le plan financier depuis plusieurs mois. Une situation qui l'a contraint à laisser filer Lionel Messi vers le PSG et Antoine Griezmann vers l'Atlético de Madrid. Pour renforcer son effectif, tout en restant dans les clous du fair-play financier, le Barça a multiplié les coups XXL à 0€ lors du dernier mercato estival. En effet, Joan Laporta aurait profité des situations contractuelles de Memphis Depay (OL), de Sergio Agüero et d'Eric Garcia (Manchester City) pour les recruter librement et gratuitement. En parallèle, le président du FC Barcelone aurait également souhaité s'offrir les services de Federico Bernardeschi, entre autres, sans succès. Et alors que l'attaquant de la Juventus sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta aurait relancé ce dossier pour renforcer l'effectif de Xavi pour la saison prochaine.

Xavi veut boucler un coup à 0€ avec Bernardeschi

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce jeudi matin, le FC Barcelone n'aurait pas tiré un trait sur Federico Bernardeschi. Alors qu'il aurait déjà été en contact avec la Juventus pour boucler la signature de l'attaquant italien, le club blaugrana aurait décidé de retenter sa chance. En effet, Mateu Alemany aurait profité de sa visite à Turin ce lundi, où il aurait vu Mino Raiola, pour s'entretenir avec le nouvel agent de Federico Bernardeschi, à savoir Federico Pastorello. Lors de ce bref échange, Mateu Alemany aurait évoqué son intérêt de recruter le protégé de Massimiliano Allegri librement et gratuitement le 1er juillet. Par la même occasion, le directeur du football du Barça et le représentant de Federico Bernardeschi auraient convenu de se revoir dans les prochaines semaines pour approfondir leur discussion et étudier les options qui s'offrent à eux pour une éventuelle association.

Un échange entre Alemany et l'agent de Bernardeschi ?