Mercato - PSG : Leonardo a encore un espoir pour ce successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que le PSG est sur les traces de Karim Adeyemi, Leonardo pourrait encore avoir espoir de s’offrir le crack de Salzbourg.

Avec le spectre du départ libre de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG se penche déjà sur la succession de l’international français. Les pistes sont nombreuses, en passant d’Erling Braut Haaland à Robert Lewandowski. Mais Leonardo a également un oeil du côté de l’Autriche et la nouvelle coqueluche du football allemand : Karim Adeyemi. A 19 ans, l’attaquant de Salzbourg est annoncé comme un grand talent en devenir. De quoi intéresser le PSG, positionné sur ce dossier Adeyemi.

C’est pas encore fini pour Adeyemi !

Toutefois, dans cette course à Karim Adeyemi, le PSG est loin d’être le seul. Liverpool ou encore le FC Barcelone seraient également très intéressés par l’Allemand, mais aujourd’hui, le grand favori se nomme Borussia Dortmund. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le BVB tient la corde pour accueillir Adeyemi, lui qui souhaite notamment poursuivre sa carrière en Bundesliga. Néanmoins, pour le moment, il n’y a aucun accord de trouver entre les différentes parties. De quoi donner espoir aux autres concurrents et notamment le PSG. Comme l’explique le journaliste italien, la course n’est pas encore terminée. A suivre…