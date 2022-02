Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi ne lâche pas cette piste de longue date du Barça !

Publié le 6 février 2022 à 11h00 par T.M.

Alors que le nom de Lisandro Martinez circule depuis un certain temps au FC Barcelone, le dossier menant au joueur de l’Ajax Amsterdam ne serait toujours pas refermé.

Bien que la situation financière soit toujours compliquée au FC Barcelone, Joan Laporta aurait de grands rêves pour le prochain mercato estival. Et pour le club catalan, la priorité se nommera ains Erling Braut Haaland. Toutefois, compte tenu du prix du joueur de Dortmund et de la concurrence, recruter le Norvégien sera loin d’être une mince affaire. Ainsi, au Barça, on étudierait déjà des plans B en cas d’échec avec Haaland.

Un intérêt toujours d’actualité pour Lisandro Martinez ?