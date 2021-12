Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a déjà trouvé la grande star de son projet !

Publié le 4 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est plus que jamais invité à prolonger de la part de Xavi qui veut en faire la star de son projet pour le club catalan.

Récemment nommé au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Xavi entend bien redresser la barre le plus rapidement possible et redorer le blason du club blaugrana. Pour se faire, plusieurs pistes en attaque ont été évoquées ces derniers jours dans le viseur du Barça, comme Edinson Cavani, Erling Haaland, Karim Adeyemi ou encore Raheem Sterling, mais Xavi a un autre objectif…

« Dembélé sera vital pour notre projet »