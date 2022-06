Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a aidé Laporta à boucler un très joli coup !

Publié le 8 juin 2022 à 23h15 par Dan Marciano

Cet hiver, le FC Barcelone s'est attaché les services de Ferran Torres, qui jouait la saison dernière à Manchester City. Lié désormais au club catalan jusqu'en 2027, l'ailier gauche est revenu sur son arrivée en Catalogne. L'occasion pour lui de dévoiler le rôle décisif de Xavi dans son transfert. Le technicien avait énormément discuté avec lui et avait réussi à le convaincre.

A la recherche de renforts offensifs lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone était parvenu à s'offrir Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi Ferran Torres. Formé à Valence, l'ailier gauche avait fait le choix de s'envoler vers l'Angleterre en 2020. Sous les ordres de Pep Guardiola, le joueur a progressé. A tel point qu'il a impressionné Xavi, entraîneur de la formation catalane. Interrogé sur son transfert au FC Barcelone en janvier dernier, Ferran Torres s'est attardé sur le rôle de l'ancien milieu de terrain.

🇪🇸 Entrevista a @FerranTorres20 en @partidazocope🔵🔴 "Ojalá venga Lewandowski"❌ "Cuando era joven tuve varias ofertas del Real Madrid. Creí que no era el momento"💪 "Voy con Luis Enrique a muerte"😨 "Me duele ver así al Valencia"https://t.co/XZLJQveSRh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 8, 2022

« Xavi a été décisif »