Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Werner, Alaba... Une décision radicale à cause du coronavirus ?

Publié le 20 mars 2020 à 9h30 par A.D.

Le Barça aurait perdu 60M€ de budget à cause du coronavirus. Ce qui l'aurait poussé à abandonner plusieurs pistes en vue du prochain mercato, et notamment Timo Werner, David Alaba, Kai Havertz et Dayot Upamecano.

Le coronavirus handicaperait déjà le Barça pour le prochain mercato. Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce vendredi matin, l'épidémie aurait déjà fait perdre une somme proche de 60M€ au FC Barcelone. Un déficit budgétaire qui aurait poussé Eric Abidal à prendre une grande décision : oublier plusieurs pistes secondaires en vue de la prochaine fenêtre de transferts.

Abidal ne voudrait plus de Werner, Havertz, Alaba, Upamecano...

Tout d'abord, comme l'a indiqué le média espagnol, Eric Abidal a fermé totalement la porte à une arrivée de Timo Werner l'été prochain. Considéré comme une alternative à Lautaro Martinez au FC Barcelone, l'attaquant du RB Leipzig serait désormais partagé entre l'Inter, le Bayern et Liverpool. Au milieu de terrain, le Barça aurait décidé de laisser de côté la pépite du Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Alors qu'il privilégierait le recrutement de Neymar et de Lautaro Martinez, le club catalan ne peut pas se permettre de suivre une troisième piste à 100M€ minimum. Enfin, en ce qui concerne la défense, Eric Abidal aurait décidé de clore quatre dossiers : David Alaba (Bayern), Dayot Upamecano (Leipzig), Daniel Rugani et Alessandro Bastoni (Juventus).