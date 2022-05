Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable retour d’Antoine Griezmann ? La réponse !

Publié le 14 mai 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Prêté à l’Atlético de Madrid l’été dernier, Antoine Griezmann pourrait connaitre un nouveau changement, puisqu’en en Espagne on parle d’un retour au FC Barcelone. Mais faut-il vraiment y croire ?

Si tout le monde n’a pas parlé que de Lionel Messi, qui a filé au Paris Saint-Germain, un autre grand nom a quitté le FC Barcelone l’été dernier. Après des saisons compliquées, Antoine Griezmann a été poussé vers son ancien club de l’Atlético de Madrid, puisque Joan Laporta devait absolument baisser la masse salariale de son club. Le Français a ainsi retrouvé le club qui l’a consacré au plus haut niveau, mais également son mentor Diego Simeone... avec qui tout ne se passe toutefois pas très bien ! Le coach des Colchoneros n’a en effet jamais hésité à reprendre publiquement sa star, qui a livré des prestations assez loin de ses standards habituels avec seulement 8 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues. Suffisant pour tout remettre en question, puisque la presse espagnole a expliqué que l’Atlético de Madrid ne devrait finalement pas lever l’option d’achat de 40M€ présente dans le prêt de Griezmann, qui pourrait donc retrouver le FC Barcelone.

L’Atlético pas vraiment décidé à lever l’option d’achat de Griezmann

Plusieurs médias comme La Cadena Cope , ont rapidement confirmé la tendance, expliquant que l’Atlético de Madrid n’aurait aucune intention de dépenser 40M€ pour Antoine Griezmann, qui a d’ailleurs un salaire particulièrement important de 18M€ par saison. Pas vraiment de quoi arranger les affaires du FC Barcelone, où Joan Laporta comptait bien récupérer une somme conséquente à la fin du prêt de Griezmann et qui se concentre sur d’autres dossiers pour renforcer son équipe, comme avec Robert Lewandowski et encore Alvaro Morata. Ce dernier a toutefois donné quelques idées aux dirigeants du Barça...

Le Barça dément pour l’échange avec Morata