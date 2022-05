Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a fixé son prix pour Frenkie de Jong !

Publié le 14 mai 2022 à 17h45 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a besoin de vendre pour recruter, le club catalan espèrerait récupérer au moins 70M€ sur un potentiel départ de Frenkie de Jong.

Cet été, le FC Barcelone est attendu au tournant sur le marché des transferts. Après avoir obtenu sa place en Ligue des Champions, le club catalan a des ambitions pour l’an prochain et cela passe par un gros mercato. Mais pour acheter, il faudra vendre. Frenkie de Jong est l’un des joueurs qui pourrait partir afin de renflouer les caisses du FC Barcelone et son prix vient d’être fixé. Lié à plusieurs clubs, il pourrait notamment être une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, qui avait déjà tenté de le recruter en 2019, alors qu'il évoluait à l'Ajax Amsterdam.

Le Barça veut récupérer au moins 70M€