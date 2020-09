Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Memphis Depay ?

Publié le 12 septembre 2020 à 20h30 par B.C.

Suivi par le PSG et le Borussia Dortmund, Memphis Depay semble toutefois plus proche du FC Barcelone, où Ronald Koeman l'attend de pied ferme. À une année de la fin son contrat avec l'OL, le Néerlandais pourrait donc quitter la Ligue 1 avant la fermeture du mercato, mais un autre club aurait un énorme coup à jouer dans ce dossier.

Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2021, Memphis Depay semble proche d'un départ. L'international néerlandais n'envisage pas de renouveler son bail, et au sein du club rhodanien, on commencerait à se faire une raison. Malgré la récente mise au point de Jean-Michel Aulas, assurant qu'il était prêt à conserver son capitaine, L'Équipe annonce ce samedi que l'Olympique Lyonnais ne s'attendrait plus à voir Memphis prolonger avant la fin du mercato. Une aubaine pour les clubs intéressés. Le PSG, l'AC Milan, le Borussia Dortmund et l'AS Rome surveilleraient notamment la situation de l'attaquant, mais c'est bien le FC Barcelone qui apparaît comme le grand favori. Ronald Koeman a en effet coché le nom de son ancien joueur en sélection pour renforcer son secteur offensif, et cette option semble être la plus réalisable pour le club culé.

Lautaro Martinez out, Memphis Depay in ?

Alors que la grande priorité du Barça se nomme Lautaro Martinez depuis de longs mois, la direction blaugrana pourrait être contrainte de revoir ses plans. Ce vendredi, des sources du club confiaient à ESPN que l'opération Lautaro Martinez était « très froide » actuellement, la faute au coût de ce dossier et à la volonté de l'Inter Milan de conserver l'Argentin. Le Barça pourrait donc décider de se focaliser sur Memphis Depay, estimé à environ 30M€, mais quand aura lieu l'offensive décisive ? Au sein de l'OL, on redoute une offre dans les derniers instants du mercato pour le Néerlandais, ce qui mettrait alors Jean-Michel Aulas sous pression, d'autant que le joueur serait de son côté tout proche d'un accord avec le Barça selon les dernières informations de France Football . Mais un autre club serait à surveiller de près dans cette affaire...

Manchester United est à surveiller pour Memphis