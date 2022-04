Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision bientôt prise pour l’avenir de Dani Alves ?

Publié le 27 avril 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

De retour au FC Barcelone cet hiver, Dani Alves ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, alors que son contrat arrive à son terme cet été. Sa potentielle prolongation dépendrait de plusieurs facteurs, dont la potentielle arrivée de César Azpilicueta et le départ de Sergiño Dest.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé afin de se remettre d’un début de saison catastrophique. Dans cette optique, le club catalan a signé Dani Alves jusqu’à la fin de la saison. Le Brésilien a été d’une grande d’aide dans l’effectif de Xavi en Liga. Cependant, la saison approche de la fin et pour le moment, le défenseur de 38 ans ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. D’ailleurs, la suite de sa deuxième aventure en Catalogne dépendrait de plusieurs facteurs.

L’avenir de Dani Alves est encore incertain