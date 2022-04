Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta relance une opération avec Mino Raiola !

Publié le 27 avril 2022 à 21h10 par La rédaction

Désireux de renforcer sa défense lors du mercato estival, le FC Barcelone suivrait de près Alessio Romagnoli, qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain.

Le secteur défensif du FC Barcelone pourrait être bien différent la saison prochaine. En effet, Samuel Umtiti et Clément Lenglet ne devraient pas être conservés par Joan Laporta, qui tenterait déjà de les remplacer. Alors qu’Andreas Christensen est appelé à rejoindre la Catalogne cet été afin de renforcer l’arrière-garde, composée de Ronald Araujo, Gérard Piqué et Eric Garcia, Xavi ne serait pas encore satisfait, et s’intéresserait à un international italien.

Barcelone s’intéresse à Romagnoli