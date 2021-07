Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente à 18M€ en approche pour Laporta ?

Publié le 8 juillet 2021 à 23h30 par La rédaction

Devenu indésirable au Barça, Martin Braithwaite devrait profiter de son très bel Euro pour trouver une porte de sortie. Joan Laporta espèrerait récupérer au moins 18M€ pour l’attaquant danois.

Forcé de renflouer les caisses de Barcelone avant d'officialiser ses opérations, Joan Laporta s’active de plus en plus pour faire partir les indésirables de Ronald Koeman. Le président du Barça a déjà réussi à vendre Jean-Clair Todibo ou encore Junior Firpo, mais il reste du monde à libérer. Martin Braithwaite notamment. Arrivé en Catalogne en 2020, le Danois n’a jamais réussi à s’imposer comme le buteur titulaire, même s’il n’a pas démérité. Malgré tout, Barcelone souhaiterait le vendre. Et pas à n’importe quel prix.

Barcelone veut récupérer au moins 18M€