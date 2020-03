Mercato - Barcelone : Pini Zahavi pourrait aider Setién et Zidane dans ce gros dossier !

Foot - Mercato - Barcelone

Annoncé à plusieurs reprises dans le viseur du FC Barcelone ces dernières années, David Alaba pourrait enfin atterrir en Catalogne l’été prochain. Et une avancée cruciale pourrait se produire prochainement afin de mener le dossier à son terme.

A un an de la fin de son contrat qui expirera en juin 2021, David Alaba sera l’une des bonnes affaires à saisir l’été prochain. Dans ce contexte, nul doute que le Bayern Munich ne pourra pas se montrer difficile en affaires si un club frappe à sa porte pour recruter l’international autrichien arrivé en 2008 en équipe de jeunes. Et à en croire les informations parues ces dernières heures, ce club pourrait être le FC Barcelone. Le club catalan a été annoncé sur les traces du joueur de 27 ans à plusieurs reprises ces dernières années, et notamment l’été dernier avant qu’il choisisse de recruter Junior Firpo au Real Betis. Un retour de flamme du dossier pourrait donc se produire dans les semaines à venir, d’autant plus que David Alaba aurait décidé de changer de représentant prochainement pour mener les négociations avec sa future écurie.

D’après les informations de Christian Falk, journaliste à BILD , David Alaba pourrait prochainement changer d’agent et confier ses intérêts à Pini Zahavi, le célèbre représentant de Robert Lewandowski qui a également fait venir Neymar au PSG à l’été 2017. Aucun accord entre l’Autrichien et l’Israélien n’aurait encore été signé à l’heure actuelle, mais les deux parties auraient l’intention de travailler ensemble pour les négociations à venir avec le FC Barcelone, avec le Real Madrid qui travaillerait aussi sur la piste David Alaba, ainsi qu’avec le Bayern Munich pour concrétiser le départ probable de celui qui est l’un des hommes forts des Bavarois depuis 2011.

Quite true. there is still no agreement between Alaba and Agent Zahavi, no contract has been signed yet. however, both parties want to work together for the next negitations with @FCBayern @realmadrid and @FCBarcelona. Alaba has a contract in Munich til 2021 https://t.co/5LStBX7hhn