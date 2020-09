Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie sur le départ avorté de Messi !

Publié le 12 septembre 2020 à 0h00 par H.K.

Interrogé au sujet de l’avenir de Lionel Messi, Alan Aguerre, le gardien des Newell’s Old Boys, le club où la Pulga a débuté sa formation, a expliqué qu’il ne croyait pas en l’arrivée du joueur en Argentine.

L’avenir de Lionel Messi continue de faire débat. L’international argentin a finalement décidé de rester au FC Barcelone, après mûre réflexion, afin de ne pas aller jusqu’au tribunal contre son club de cœur. Cependant, la relation entre Bartomeu et Messi n’en est pas apaisée tout autant, et l’international argentin pourrait décider de quitter le club dans un an, à l’issue de son contrat. Pendant un temps, la Pulga était annoncée vers son club formateur en Argentine, les Newell’s Old Boys. Cependant, certains joueurs n’ont jamais cru au retour de Lionel Messi dans son pays d’origine…

Aux Newell's, on ne croyait pas à l'opération Messi