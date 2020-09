Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 tente de relancer le feuilleton Fofana !

Publié le 11 septembre 2020 à 22h45 par A.M.

Toujours en quête d'un défenseur central, le Stade Rennais pourrait prochainement se positionner sur Wesley Fofana. Mais Leicester est en avance dans ce dossier.

« Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif . » Wesley Fofana ne s'en cache pas, il souhaite quitter l'AS Saint-Etienne cet été et rejoindre Leicester. Seul problème, Claude Puel ne compte absolument pas lâcher son jeune défenseur central sur lequel il compte s'appuyer cette saison. Et visiblement, le Stade Rennais souhaite profiter de la situation pour entrer dans les discussions.

Rennes se place pour Fofana