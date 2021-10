Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime obstacle à régler pour ce dossier chaud du Barça ?

Publié le 9 octobre 2021 à 21h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ait montré son optimisme pour la prolongation de contrat de Pedri par l’intermédiaire de son président Joan Laporta, un dernier problème se mettrait en travers de la route du Barça.

Au vu de sa grande saison lors de l’exercice précédent au cours duquel il a été un membre incontournable de l’effectif de Ronald Koeman et de Luis Enrique à l’Euro et lors des Jeux Olympiques à Tokyo, Pedri (18 ans) a vu sa cote grimper en flèche sur le marché. Pas de quoi affoler le FC Barcelone alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, mais dans lequel une option pour deux saisons supplémentaires figure. Président du Barça , Joan Laporta a fait passer le message suivant à la RAC1 vendredi. « La volonté est de prolonger les jeunes joueurs que nous avons. Nous travaillons pour prolonger tous les jeunes joueurs. Ils répondent bien et nous sommes dans un processus de prolongation. La semaine qui arrive, je suis confiant pour pouvoir donner une bonne nouvelle. Nous avons bien avancé pour Pedri. Cela va bien avec Ansu Fati ».

Un désaccord sur la durée du contrat entre le Barça et Pedri ?