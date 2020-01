Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant déterminé pour cette pépite de Setién ?

Publié le 28 janvier 2020 à 1h00 par A.D.

Peu utilisé depuis le début de saison, Moussa Wagué pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver. Le Torino souhaiterait plus que jamais récupérer la pépite de 21 ans.

Le Torino serait passé à l’action pour Moussa Wagué. Dans la première partie de saison, la pépite de 21 ans a eu bien du mal à emmagasiner du temps de jeu au FC Barcelone. Et l’arrivée de Quique Setién, en lieu et place d’Ernesto Valverde, n’aura rien changé pour Moussa Wagué. Dans une situation plus que compliquée au Barça, le latéral droit sénégalais pourrait prendre le large et atterrir en Serie A.

Le Torino aurait approché le Barça pour Moussa Wagué