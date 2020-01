Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Comment le Barça pourrait faire capoter un dossier du PSG !

Publié le 27 janvier 2020 à 23h30 par A.D.

Emre Can serait dans le viseur du PSG. Toutefois, le Barça enverrait le milieu de terrain de la Juventus vers le Borussia Dortmund.

Le Barça pourrait indirectement jouer un mauvais tour à Leonardo. Dans une situation plus que délicate à la Juventus, Emre Can verrait d’un bon œil un départ cet hiver. Alors qu’il voudrait toujours renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo serait prêt à l’accueillir avant la fin du mois de janvier. Toutefois, le directeur sportif parisien devrait être devancé par le Borussia Dortmund. Et le Barça n’y serait pas pour rien.

Un véritable jeu de chaise musicale pour Emre Can ?