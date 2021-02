Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel échec pour le Barça avec cet attaquant ?

Publié le 23 février 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone songerait toujours à tenter un coup auprès de l’Inter pour Lautaro Martinez, on se rapprocherait plus d’une prolongation de contrat de l’Argentin à Milan qu’une arrivée en Catalogne.

Et si le futur attaquant du FC Barcelone était bel et bien Lautaro Martinez ? Avant que Luis Suarez ne soit poussé vers la sortie à l’occasion du dernier mercato estival, les anciens dirigeants du Barça se seraient approchés à plusieurs reprises du clan Lautaro Martinez pour qu’il prenne la succession d’ El Pistolero . Faute de moyens financiers suffisants, le FC Barcelone a dû se résigner à mener à bien une telle opération malgré la clause libératoire considérablement accessible de Martinez fixée dans son contrat à l’Inter s’élevant à 111M€. Depuis le début de saison, Lautaro Martinez est en feu chez le club nerazzurri et figurerait toujours dans les petits papiers du FC Barcelone. Cependant, sa potentielle venue semble une nouvelle fois compromise.

Une prolongation de Lautaro Martinez à l’Inter ?