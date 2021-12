Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros désaccord au Barça pour la retraite d’Agüero ?

Publié le 1 décembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors qu’un départ à la retraite de Sergio Agüero est évoqué dans la presse en raison de ses problèmes cardiovasculaires, au FC Barcelone, on ne serait pas sur la même longueur d’onde sur la question.

Le 30 octobre dernier, à l’occasion de la réception d’Alaves au Camp Nou (1-1), Sergio Agüero s’effondrait quelques minutes avant la mi-temps pour des raisons cardiovasculaires. Depuis, le diagnostic est tombé pour la recrue estivale du Barça qui fait de l’arythmie cardiaque et pourrait de ce fait être contraint de prendre sa retraite. Ce que Samir Nasri, proche et ancien coéquipier d’Agüero à Manchester City, a assuré dernièrement. « Si on m’a reproché d’avoir parlé de sa retraite ? Non, du tout, j’en avais parlé avec lui il y a une dizaine de jours. Parce que j’avais commencé à voir un petit peu la rumeur. Je lui avais envoyé un message de soutien et il m’avait répondu déjà avec un certain recul en me disant que s’il pouvait continuer tant mieux et que s’il ne pouvait pas, et bien il allait juste profiter de la vie. Fabrizio Romano a sorti l’information ce week-end. Quand je lui ai envoyé un message, il m’a juste confirmé ça. Après j’espère que si demain ça peut changer, c’est tout ce que je lui souhaite, parce que c’est un petit peu triste d’arrêter alors que ce n’est pas votre choix ».

La retraite d’Agüero ne ferait pas l’unanimité en interne !