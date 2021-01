Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de pouce inattendu pour le recrutement de Koeman ?

Publié le 25 janvier 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone pourrait récupérer une petite somme grâce à deux de ses joueurs partis en prêt, il ne serait pas certain que cette somme pourra grandement aider le club catalan au cours de cette session hivernale des transferts.

Cette session hivernale des transferts est bien moins agitée que prévu du côté du FC Barcelone. En effet, comme cela a été signifié par Carles Tusquets, le président par intérim du Barça, ainsi que par les candidats à l'élection présidentielle prévue le 7 mars prochain, Eric Garcia ne rejoindra pas le club catalan cet hiver. Actuellement à six mois de la fin de son contrat à Manchester City, le défenseur central espagnol devrait donc arriver librement chez les Blaugrana l'été prochain. Toutefois, en parallèle de ce contre-temps dans ce dossier, le FC Barcelone tente de vendre certains de ses éléments cet hiver afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Mundo Deportivo a annoncé que Monchu Rodriguez et Sergio Akieme, prêtés respetivement à Gérone et Almeria, possèderaient une option d’achat de 3,5M€ dans leur prêt s’ils dépassent la barre des 22 matchs disputés. Et justement, ils en sont très proches. Cependant, il n'est pas certain que cette somme de 7 M€ au total arrive dès maintenant dans les caisses du Barça...

Les recettes des transferts utilisables cet hiver ou pas avant cet été ?