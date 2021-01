Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible constat sur l'arrivée de Milik !

Publié le 25 janvier 2021 à 1h00 par La rédaction

Apparu pour la première fois sous le maillot de l'OM lors de la défaite face à Monaco ce samedi (3-1), Arkadiusz Milik n'a été que très peu servi. Un constat qui en amène un autre, comme l'a souligné un certain Jean-Pierre Papin.

« Il est entré dans une mauvaise période pour nous à cause de la circulation du ballon dans laquelle on a eu plus de mal. Je pense que vous avez tous vu sa mobilité, sa présence physique, maintenant, il faut lui mettre un peu plus de ballons, qu'on trouve la dynamique juste pour lui pour qu'il puisse mettre des buts. » Au terme de la rencontre face à l'AS Monaco, qui s'est achevée sur une défaite de l'Olympique de Marseille (3-1), André Villas-Boas s'est exprimé sur la première apparition d'Arkadiusz Milik. L'attaquant Polonais arrivé de Naples en prêt avec une option d'achat quasi obligatoire a été lancé à une demi-heure de la fin du match, en lieu et place de Dario Benedetto. Entré en jeu alors que l'OM subissait, Milik a tenté de s'imposer en affirmant sa puissance physique, mais cela n'a pas suffit, notamment à cause du peu de ballons qu'il a touché. Un constat qui laisse à penser que les problèmes de l'Olympique de Marseille ne se résument pas à la présence ou non d'un « grand attaquant », comme l'a souligné Jean-Pierre Papin.

« Peut-être que le problème de l'OM ce n'est pas le grand attaquant... »