Mercato - Barcelone : Cette pépite envoie un message fort à Koeman !

Publié le 24 janvier 2021 à 23h00 par La rédaction

Très peu utilisé avec le FC Barcelone cette saison, Riqui Puig n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman. Buteur contre Elche ce dimanche, le joueur formé à la Masia a évoqué son avenir juste après la rencontre.

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est imposé lors de son déplacement contre Elche (2-0). Si Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé étaient tous les deux titulaires, c’est un autre joueur de Ronald Koeman qui s’est illustré. En effet, Riqui Puig, entré en jeu en fin de rencontre, a marqué le second but barcelonais synonyme de victoire pour les Blaugrana . Déjà mis sur la liste des transferts l'été dernier, l’Espagnol de 21 ans avait tenu à rester à Barcelone malgré l’intérêt de plusieurs clubs afin de se battre et s’imposer dans l'équipe du technicien néerlandais. Six mois plus tard, rien n’y fait, le joueur ne rentre pas dans les plans de Koeman. Mais malgré tout, Puig veut quand même rester pour tenter de se frayer un chemin dans l'équipe première du Barça.

« Je dois continuer à me battre et à apprendre »