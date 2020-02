Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club se positionne déjà pour récupérer Messi !

Publié le 7 février 2020 à 4h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler en Espagne suite aux tensions au FC Barcelone, Cristian D’Amico, vice-président des Newell's Old Boys, ouvre la porte à La Pulga.

« J’ai le rêve de jouer au Newell’s en Argentine, mais je ne sais pas si c’est possible. J’ai une famille et elle passe avant mes désirs. Nous verrons . » Lionel Messi ne l'a jamais caché, son rêve est de finir sa carrière aux Newell's Old Boys, l'un des clubs de sa ville de naissance, Rosario. Et alors qu'il au cœur des débats en Espagne à cause de sa réponse à Eric Abidal sur les réseaux sociaux, Lionel Messi reçoit justement un énorme appel du pied de Cristian D’Amico, vice-président des Newell's Old Boys, qui partage le même rêve que La Pulga .

Vers un retour aux sources pour Messi ?