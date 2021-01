Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du Barça a facilité le départ de cet indésirable !

Publié le 19 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Pas utilisé par Ronald Koeman au FC Barcelone, Carles Alena va terminer la saison à Getafe. Et pour prendre sa décision, le milieu de terrain a pu compter sur un ancien du club catalan.

Au contraire de Riqui Puig, Carles Alena a lui écouté Ronald Koeman. En effet, alors que le premier est déterminé à se battre pour une place au FC Barcelone, le second a préféré aller chercher du temps de jeu loin de la Catalogne. Ainsi, à 23 ans, Alena a été prêté à Getafe, où il terminera donc la saison. Dans la banlieue de Madrid, le milieu de terrain aura l’occasion d’exprimer tout son talent, retrouvant d’ailleurs quelques visages connus comme Marc Cucurella, ancien du Barça. Ce dernier a d’ailleurs joué un rôle décisif pour Carles Alena.

« Une autre clé pour me décider »