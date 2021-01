Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Pierre Ménès désigne le gros problème de Raymond Domenech !

Publié le 19 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Après le nul obtenu par le FC Nantes contre le RC Lens, Pierre Ménès estime que l'effectif de Raymond Domenech manque cruellement de qualité...

Depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech n'a toujours pas connu la défaite, obtenant trois nuls consécutifs. Un bilan mitigé, mais bien moins catastrophique que ce qui lui était promis. Et pourtant, comme le souligne Pierre Ménès, l'effectif des Canaris manque cruellement de talent...

«On sent l’équipe investie mais elle est toujours aussi peu talentueuse»