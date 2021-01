Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo affiche une énorme menace avec le Qatar !

Publié le 19 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Souvent pointée du doigt pour ses dépenses XXL et ses choix contestés, la direction qatarienne du PSG pourrait finir par perdre patience et tout plaquer comme l’a expliqué Leonardo.

C’est un fait, depuis l’arrivée des investisseurs qataris à la tête du PSG en 2011, le club de la capitale a totalement changé de dimension. Disposant de moyens financiers bien plus conséquents, le PSG a ainsi pu faire venir de grandes stars ces dix dernières années, mais les dépenses importantes font l’objet de vives critiques. Et comme l’indique Leonardo dans les colonnes de France Football, les hautes instances du Qatar pourraient finir par perdre patience…

« On peut penser au jour où le Qatar déciderait de partir ' »