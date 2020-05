Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle crucial d'Umtiti dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 24 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Sur les tablettes du FC Barcelone dans le but de pallier les nombreuses blessures d’Ousmane Dembélé et de préparer l’après Luis Suarez, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan l’été prochain et Samuel Umtiti devrait peser dans la balance !

Joueur du FC Barcelone depuis l’été 2016, Samuel Umtiti semble de moins en moins obtenir la confiance des entraîneurs/dirigeants du FC Barcelone. Entre son manque de temps de jeu et ses blessures à répétitions, son départ semble être inévitable. Le défenseur central français de 26 ans pourrait d’ailleurs rendre un fabuleux service au Barça . Les dirigeants du club blaugrana souhaiteraient s’en servir d’échange dans un dossier à 111M€...

Umtiti dans l’opération Lautaro ?