Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann… L’aveu de cette légende sur Lautaro Martinez !

Publié le 23 mai 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Ancienne gloire du FC Barcelone dans les années 90, Hristo Stoitchkov estime que Lautaro Martinez, piste chaude du Barça, sera un parfait coéquipier pour Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann.

Un nom est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois : Lautaro Martinez. Contraint de faire une croix sur l’attaquant de l’Inter Milan l’été dernier, le FC Barcelone n’aurait jamais abandonné la piste menant à l’international argentin. Les semaines passent sans que les deux clubs arrivent à conclure un accord sur le transfert de Lautaro Martinez, dont la clause libératoire est estimée à 111M€. Plusieurs joueurs du Barça pourraient ainsi faciliter l'opération, à l'image de Samuel Umtiti ou Junior Firpo. Interrogé par TyC Sports , Hristo Stoitchkov, passé par Barcelone (1990-1995 puis 1996-1998), et ex-Ballon d'Or (1994) imagine Lautaro Martinez aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

« Lautaro Martinez va beaucoup apprendre à Barcelone »